Напомним, что тренер по борьбе возглавил ведомство в 2015 году.

Директор департамента спорта Алексей Сипач опроверг слухи об увольнении из администрации Владимирской области. Об этом он заявил на пресс-конференции, состоявшейся 15 июня.Ранее анонимные владимирские телеграм-каналы сообщили, что глава ведомства намерен покинуть команду врио губернатора.«Я бы ответил словами профессора Преображенского: «Не читайте до обеда советских газет». Пост покидать я не собираюсь. На данный момент я хочу сказать, что я рад работать с Александром Александровичем. Перед нами стоят амбициозные задачи и с командой департамента, что мы будем их решать», - подчеркнул он.Напомним, что тренер по борьбе возглавил департамент в 2015 году.