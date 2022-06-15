Перевод связан с новым приговором по делу о мошенничестве и экстремизме, ведь теперь оппозиционер должен отбывать наказание в более суровых условиях.

Алексея Навального этапировали из Покрова в колонию строгого режима, расположенную в посёлке Мелехово Ковровского района. Перевод связан с новым приговором по о мошенничестве и экстремизме, ведь теперь оппозиционер должен отбывать наказание в более суровых условиях. Об этом сообщил председатель ОНК во Владимирской области.В пресс-службе информацию не комментируют, ссылаясь на запрет о разглашении персональных данных.Напомним, что ранее политик пытался обжаловать во Владимирском областном суде признание его склонным к экстремизму. Однако судья вердикт коллег без изменений.