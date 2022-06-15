Глава региона также потребовал навести порядок в борьбе с борщевиком Сосновского.

В администрации Владимирской области подвели предварительные итоги весенней посевной кампании. Засеяно уже более 120 тысяч гектаров яровых культур.«Проводятся все необходимые земельные работы – внесение удобрений, известкование кислотных почв», – сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Аграрии закупают сельскохозяйственную технику и оборудование. Запланировано приобрести 239 единиц.Одной из проблем остаётся введение в сельхозоборот пустующих земель.«Нужно рассмотреть вопрос о передаче неиспользуемых территорий в безвозмездную аренду жителям, заинтересованным в их обработке, по типу дальневосточного или арктического гектара», – предложил Александр Авдеев и поручил департаменту сельского хозяйства детально проработать тему.Глава региона также потребовал навести порядок в борьбе с борщевиком Сосновского.«Следует усилить проверки по целевому использованию сельхозугодий. Нельзя допустить распространения сорняка, который несёт прямую угрозу здоровью людей», – резюмировал врио губернатора.