Дом-музей Столетовых скоро снова сможет принимать гостей. Об этом сообщили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Напомним, что музей был закрыт на реставрацию с 2019 года. За время

Дом-музей Столетовых скоро снова сможет принимать гостей. Об этом сообщили во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Напомним, что музей был закрыт на реставрацию с 2019 года. За время ремонта в здании была отремонтирована крыша, заменены коммуникации и полы, поставлены новые окна и двери, сделана внутренняя отделка помещений, установлены средства охраны. Один из залов будет посвящён Александру Григорьевичу Столетову,