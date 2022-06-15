Госдума в среду, 15 июня, приняла законопроект о запрете выдачи иностранным компаниям лицензий на разработку российских недр. Иинициатива одобрена во втором, основном чтении.

Госдума в среду, 15 июня, приняла законопроект о запрете выдачи иностранным компаниям лицензий на разработку российских недр. Иинициатива одобрена во втором, основном чтении.Проект закона исключает иностранных граждан и юридических лиц из числа пользователей российских недр. Для продолжения работы им необходимо создать юрлица в нашей стране и передать им право пользования участками.Ранее рассмотрение законопроекта переносилось, но спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил вернуть инициативу в повестку заседания. По его словам, документ могут обсудить в заключительном чтении 21 июня, а на следующий день – в Совете Федерации.В ходе правительственного часа с главой Минприроды Александром Козловым председатель ГД призвал пересмотреть ряд договоров с иностранными компаниями. В пример он привел Японию, которая является недружественной страной, но продолжает получить большие доходы от соглашений о разделе продукции, заключенных в 1990-е годы.Япония должна либо уйти, либо изменить отношение к России, считает спикер Госдумы."А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции — недружественное отношение. Пускай выберут для себя что‑то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят", – возмутился Володин.