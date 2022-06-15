Обсудили исполнение прошлогоднего бюджета. В общественных слушаниях приняли участие парламентарии, представители областной и районных администраций, члены общественных организаций и

Обсудили исполнение прошлогоднего бюджета. В общественных слушаниях приняли участие парламентарии, представители областной и районных администраций, члены общественных организаций и объединений. Первый зам. губернатора области, директор департамента финансов Вячеслав Кузин рассказал, на что шли бюджетные средства региона. Бюджетная политика области сохранила социальную направленность. После коронавирусного 2020-го экономика развивалась в условиях посткризисного восстановления. Финансовый год область завершила