Пошаговое руководство.

Как сменить управляющую компанию: пошаговое руководство. Какие документы необходимы для смены управляющей компании? Как отказаться от старой УК? Как выбрать новую управляющую компанию?Смену управляющей компании инициируют собственники квартир, заинтересованные в качественном содержании их жилья. Расторгнуть договор можно в одностороннем порядке. Главное – соблюсти процедуру.Для начала придётся выбрать способ смены УК и уведомить её о решении собственников. Следующим шагом станет заключение договора с новой обслуживающей организацией. Платить правопреемнице жители станут после включения дома Государственным жилищным надзором в её лицензию. До даты прекращения действия соглашения со старой компанией потребители обязаны оплачивать услуги в соответствии с прописанными в договоре с ней условиями.Шесть способов отказаться от старой УКВыбрать один из шести законных путей поменять управляющую компанию, которая перестала удовлетворять потребности своих нанимателей, позволит Жилищный Кодекс.Среди них:Окончание периода действия договора. Он подписывается на срок от года до 5 лет;Серьёзные нарушения «управляшкой» своих обязанностей. Пунктом 8.2 статьи 162 ЖК РФ предусмотрено одностороннее расторжение;Смена УК без существенных претензий к её работе. На основании решения общего собрания собственников жилых помещений;Лишение или аннулирование лицензии в соответствии со статьёй 199 ЖК РФ;Расторжение соглашения по обоюдному согласию сторон;Изменение способа управления многоквартирным домом. Создание ТСЖ или ТСН.Избавившись от старой, необходимо оперативно выбрать альтернативный вариант. Он утверждается протоколом общего собрания. Пакет документов отправляется в Жилинспекцию, которая проверяет правильность проведения процедуры и согласовывает изменения.Выбор новой компанииВ подборе преемницы поможет ряд критериев. Жалобы на нерадивые организации часто сыплются в местные СМИ, администрацию, к депутатам. Составляются и публикуются рейтинги недобросовестных организаций.Не лишним будет задать вопрос о добросовестности конторы в социальных сетях, сравнить предлагаемые тарифы, присмотреться к благоустройству дворов и подъездов вверенных ей многоэтажек, а также пообщаться с жителями. Только после подробного сбора информации можно приступать к обсуждению с соседями потенциальных кандидатур. Заручившись устной поддержкой людей, инициативная группа приступает к оформлению бумаг.Очно-заочное голосованиеДля начала стоит ознакомиться с договором, заключённым с УК, которая претендует на звание «бывшей». Это позволит избежать процессуальных проблем при одобрении заявки в госорганах.Последовательность действий следующая:Формирование повестки. В неё включаются вопросы об утверждении формы голосования, расторжении старого соглашения, заключении нового, выборе способа управления, утверждении тарифов на содержание жилья, результатах и месте хранения протокола;Уведомление собственников о намеченном мероприятии. Не менее чем за 10 дней до даты его проведения. Осуществляется путём отправки заказного письма или вручения его лично под роспись. Если существует решение об иных формах, вывешивание объявления у подъезда, то разрешается прибегнуть к этому способу;Оформление протокола. Учитываются требования Минстроя, прописанные в Приказе от 25.12.2015 г. № 937/пр.Поквартирный обход граждан, отсутствовавших на очном этапе собрания. Для заполнения используется единая форма бланка;Извещение жильцов о результатах. Не позднее чем через 10 дней со дня проведения собрания.Обязательным приложением является полный реестр собственников помещений в МКД.Копию бланка в течение 10 дней необходимо направить в адрес действующей управляющей организации. Она в установленном Постановлениями Правительства РФ № 416 от 15.05.2013 и № 491 от 13.08.2006 порядке обязана передать всю техническую документацию. В противном случае ей грозит крупный штраф. Если бумаги утеряны, то компания должна восстановить их за свой счёт.Документы, передаваемые для регистрацииПриказом Минстроя РФ от 25.12.2015 г. № 938/пр закреплён перечень сведений для одобрения изменений со стороны Государственной жилищной инспекции, чтобы дом включили в лицензию новой УК.Он должен включать надлежащим образом заверенные дубликаты протокола собрания, решений собственников и нового договора управления.Заключение соглашенияЧасть 1 статьи 162 ЖК РФ предполагает, что более 50% хозяев квадратных метров должны подписать новый документ.Процент высчитывается исходя из жилой площади, а не из количества квартир. Теоретически документ может завизировать 10 человек из 30. Если суммарное пространство, находящееся в их владении, составляет больше половины от всего метража – договор считается заключённым.При условии, что всё составлено по закону – изменения в лицензию вносятся в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявления.Дата переходаПлата в новую управляющую организацию начинает зачисляться только с момента включения дома в её лицензию. Удостовериться в этом поможет официальный сайт жилнадзора и госуслуг, на которых публикуются такие сведения.Однако новая управляющая компания не вправе выставлять счета с того момента, когда на портале «Реформа ЖКХ» появится соответствующая запись. Начислять оговорённую договором сумму она может лишь со дня, когда здание включат в её лицензию.По аналогии обязана действовать сменяемая организация. До момента исключения она вправе взымать плату за свою работу.Нередко потребителей несвоевременно информируют о произошедших изменениях, и они продолжают перечислять деньги по старым реквизитам. Возникают спорные вопросы, в том числе и по перечислению коммуналки, ведь именно УК перечисляет деньги за свет и воду, потраченные на общедомовые нужды. До момента перехода дома от одной фирмы к другой именно старая управляющая компания собирает с жильцов и оплачивает суммы, начисленные в графе ОДН.