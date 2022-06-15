Представители отрасли поделятся своими идеями и получат новые знания.

Представители отраслиподелятся своими идеями и получат новые знания.Первый полуфинал нового сезона конкурса "Мастерагостеприимства" – проекта президентской платформы "Россия – странавозможностей" проходит в Челябинске. В столицу Южного Урала в эти дни съехались142 представителя туристического бизнеса, отельеры, рестораторы из 45российских регионов. Их цель – заявить о себе, поделиться своими идеями,обменяться опытом с коллегами и экспертами и внести свой вклад в развитие нашейстраны.Конкурс "Мастера гостеприимства" проходит уже в третийраз. В новом сезоне формат конкурса изменился. Участникам предложено попробоватьсвои силы в четырех направлениях: "Менеджеры индустрии гостеприимства" дляпрофессионалов отрасли туризма, "Стартапы и прорывные идеи в туризме" дляталантливых специалистов в сфере гостеприимства, "Развитие территорий" дляперспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах РФ и "Будущее туризма" для молодежи с социально ориентированным проектом.В этом году заявки подали более 36 тысяч участников из Россиии других государств. После дистанционного отбора полуфиналистов пригласили наочные испытания. Челябинская область гостеприимно встретила 142 участниканаправления "Менеджеры индустрии гостеприимства". По словам главы регионаАлексея Текслера, для Челябинской области большая честь принимать участниковнового сезона всероссийского проекта "Мастера гостеприимства" президентскойплатформы "Россия – страна возможностей"."Туризм сегодня очень активно развивается. Я нисколько несомневаюсь, что это направление будет важнейшим, если мы говорим о развитииэкономики нашей страны. Я бы очень хотел, чтобы сегодня вы увидели друг в другеновые возможности. В целом победителями будете все вы", – отметил губернатор АлексейТекслер на церемонии открытия.С этим согласны многиеучастники полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства"."Для меня самое главное – это получить полезный опыт, полезные знания,знакомства, рассказать коллегам про мой прекрасный регион – Свердловскуюобласть", – поделилась ожиданиями участник конкурса, менеджер по работе сорганизаторами мероприятий конгресс-бюро АНО "Агентство по привлечениюинвестиций Свердловской области" Екатерина Тарасова.Организаторы конкурсаподготовили программу, которая позволит участникам данного этапа всесторонне раскрытьсвой потенциал и получить импульс к дальнейшему развитию. С 12 по 14 июня полуфиналистам предстоит пройтикомплексную оценку деловых и профессиональных компетенций, выработатьуникальные решения по предложенным задачам, пройти индивидуальные интервью иаудит, посетить образовательные мероприятия, познакомиться с лидерами индустриигостеприимства."Темп задан прекрасный! С командой организаторов мы придумалинасыщенную программу: участники будут проходить непростые конкурсные испытания,а также знакомиться с уникальностью региона, который так гостеприимно принимаетнас. Челябинская область – регион с огромным туристическим потенциалом, и мырады, что Мастера со всей страны смогут погрузиться в южноуральскую крафтовуюатмосферу. Искренне благодарим Челябинскую область и губернатора АлексеяТекслера за теплый прием!" – подчеркнул руководитель конкурса «Мастерагостеприимства» Богдан Кондратов.Многие участники полуфинала по направлению "Менеджеры индустрии гостеприимства" – уже признанные специалисты в своейобласти. Тем интереснее им общаться с коллегами, обмениваться идеями, обсуждатьновые пути развития туристического бизнеса в России. В частности, Евгений Нездюров, директор по маркетингу компании "СканТур" из Санкт-Петербурга готов поделиться своим опытом в областипродвижения такого направления внутреннего туризма как экологический туризм."В Санкт-Петербурге развивается много экотроп, этот тренд пошел в Карелию,Долину водопадов, побережье Ладожского озера. Прогулки по экотропам особенноподходят тем, кто хочет расслабиться после мегаполиса, переключиться, забыться,иначе говоря, погрузиться в природу, но при этом не вредить ей, не нарушать еетечение жизни. К тому же это очень романтично: дойти, например, до бухты, гдекогда-то стоял Николай Рерих и писал свои эмоционально заряженные пейзажи," -рассказал Евгений Нездюров. В ответ он ждет от собравшихся в Челябинске коллеги экспертов обмена мнениями о тенденциях на туристическом рынке.Победители конкурса "Мастера гостеприимства" могут рассчитывать и на другиенаграды. Взависимости от направления они получат гранты на образование или повышениеквалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов отпартнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участникамипрограммы наставничества, возможность пройти профильные стажировки."Проекты президентской платформы "Россия –страна возможностей" – площадка для общения талантливых людей, обмена опытом,реализации потенциала, воплощения в жизнь самых смелых идей. Конкурс "Мастерагостеприимства" – яркий тому пример! Каждый год десятки тысяч человек вступаютв команду Мастеров, получают гранты на реализацию своих проектов, полезныезнакомства, менторскую поддержку наставников", – рассказал руководительнаправления развития АНО "Россия – страна возможностей" Иван Шулюпин.Кстати, некоторыеучастники конкурса уже на собственном примере убедились, что схема работает.Так, Диана Богомолова из Москвы уже участвовала в "Мастерах гостеприимства" впрошлом году, но на уровне студентов, дошла до полуфинала. Этот опыт оказалсяочень полезен и открыл новые горизонты, поэтому девушка решила идти дальше: "Вэтом году хочу попробовать свои силы на взрослых "Мастерах" по новомунаправлению: в прошлом году оценивались проекты, а в этом году оцениваютсяименно наши компетенции, наши лидерские качества, то есть как мы представляемсебя в гостиничной индустрии", – пояснила Диана Богомолова.Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия – странавозможностей" была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина.Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальноймобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан,а также создание эффективных социальных лифтов в России.АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименнуюплатформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России",всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал", всероссийский конкурс "Большая перемена", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческаявесна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", чемпионаты попрофессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья "Абилимпикс", всероссийский молодежный кубок поменеджменту "Управляй!", программа поощрительных поездок "Больше, чемпутешествие" и др.