Объект перенесли из-за проблем с территорией.

Новый дворец спорта, который планировали построить вблизи ВлГУ, перенесут на другой участок. Об этом рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач.Спорткомплекс возведут на пересечении улицы Мира и проспекта Строителей.«Земля находится на балансе Владимирского государственного университета. Сейчас проводится межевание. Сам объект будет представлять из себя 50-метровый бассейн, многофункциональный спортзал 80 на 40 метров с трибунами на 3000-3500 зрителей, четыре тренировочных зала. Уличная инфраструктура - площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, скейт-парка и амфитеатра», – уточнил госслужащий.Ожидается, что в 2022 году начнётся разработка проектно-сметной документации. - 2026 год.