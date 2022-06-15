С 15 июня на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов Музыка Москвы – живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя.

С 15 июня на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов "Музыка Москвы" – живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя.Нынешнее лето принесло жителям и гостям российской столицы большое количество мероприятий на любой вкус. Безусловно, сегодня любой москвич может выбрать для себя интересное занятие из великого множества масштабных фестивалей, районных конкурсов, городских соревнований. В городе непрерывно происходят события и образовательного, и спортивного, и музыкального характера.Только-только в столице завершились уникальные фестивали "Рыбная неделя", "Времена и эпохи" и "Подорожник", а на ВДНХ уже стартует проект"Музыка Москвы". Организаторы приглашают всех желающих насладиться иммерсивными концертами.Как сообщает пресс-службавыставочного комплекса, первый концерт состоится уже в среду, 15 июня, в 20:00. Перед гостями выступит фингерстайл-гитарист, лауреат международных конкурсов Регина Бахритдинова. Сообщается, что мероприятия под открытым небом будут проходить в амфитеатре Третьего Каменского пруда с видом на фонтан "Золотой колос"."С 15 июня 2022 года на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов "Музыка Москвы" — живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя"., – уточняет пресс-служба.Техника фингерстайл предполагает, что музыкант будет исполнять сразу несколько партий на гитаре, имитируя таким образом полноценную группу. Также в программе музыкального проекта – саксофон, баян, синтезатор и другие инструменты.Иммерсивные концерты будут организовываться на ВДНХ по 2-4 раза в неделю. В дальнейшем посетителя вечеров смогут насладиться выступлениями соло музыкантов, исполняющих как классические композиции, так и каверы популярной музыки на различных инструментах.Авторами формата "Музыка Москвы"являются члены команды "Голос внутри". Они придумали новую идею два года назад во время посещения Японского моря. С тех пор иммерсивные концерты на закате посетили более семи тысяч жителей и гостей Владивостока. Потом проект основался в Хабаровске, а теперь стартует и в Москве.К слову, всю эту неделю москвичей ждут интересные мероприятия в . Для жителей и гостей столицы зоны отдыха подготовили пленэры, концерты и кинопоказы.