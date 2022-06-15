В Челябинске определены победители первого полуфинала конкурса Мастера гостеприимства проекта президентской платформы Россия – страна возможностей. Мероприятие проходило 11-14 июня 2022 года.

В Челябинске определены победители первого полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства" проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие проходило 11-14 июня 2022 года.Из 36 тысяч человек, изначально подававших заявки на участие, в финал пробилась первая группа из 50 конкурсантов. С победой на этапе их поздравил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Челябинск встретил людей, которые искренне желают развивать российский внутренний туризм. Вас ждали действительно непростые испытания, и вы справились с ними блестяще. Полуфинал получился, на мой взгляд, очень душевным и гостеприимным", – отметил Алексей Комиссаров, поблагодарив за сотрудничество губернатора Челябинской области Алексея Текслера, его команду и всех жителей региона.В первом полуфинале соревновались опытные специалисты в сфере турбизнеса, представляющие 45 регионов нашей страны. Чтобы доказать свои компетенции, управляющие отелями, рестораторы и другие менеджеры индустрии гостеприимства должны были провести аудит челябинских гостиниц, заведений общепита, предлагаемых туристических маршрутов, выявить их сильные и слабые стороны, подготовить свои рекомендации и защитить их на собеседовании с экспертами – признанными лидерами туристического рынка. Таким образом, участники могли проявить свои знания и лидерские качества, а представители Челябинской области – получить дельные советы по развитию туризма в регионе.По словам руководителя конкурса "Мастера гостеприимства" Богдана Кондратова, победителями полуфинала конкурса в направлении "Менеджеры индустрии гостеприимства" стали 50 самых ярких участников."Именно эти люди будут бороться за звание Мастера гостеприимства на гранд-финале конкурса, шанс получить новые карьерные возможности, грант на обучение, признание туристического сообщества", – подчеркнул Богдан Кондратов. При этом он призвал конкурсантов, не прошедших в финал, не расстраиваться, ведь своей главной цели – стать частью сплоченного туристического сообщества – они уже добились.С этим согласна Изольда Каплан, руководитель Агентства Небанальных Экскурсий в Брянске. Она призналась, что решила участвовать в конкурсе ради общения с единомышленниками и коллегами из других регионов, но очень рада, что оказалась в числе победителей полуфинала."Я просто счастлива. Я не за этим ехала, если честно. Для меня было важно представить нашу Брянскую область, рассказать о ней всей стране. Но сейчас, когда я победила, во мне бурлят невероятные эмоции. Я очень рада и надеюсь, что в финале я также достойно представлю свой регион", – говорит Изольда Каплан. По ее мнению, победить в полуфинале ей помогло имеющееся образование в сфере юриспруденции, менеджмента и маркетинга, а также любовь к своему городу Брянску и его истории. Общение же в рамках конкурса с другими профессионалами в сфере туризма и экспертами-наставниками, несомненно, поможет ей развивать свое дело дальше.Всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства" уже в третий раз. Впереди еще полуфиналы по направлениям "Стартапы и прорывные идеи в туризме", "Развитие территорий" и "Будущее туризма", где свои проекты представят студенты. Затем состоится гранд-финал, победители которого получат гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса.