15 июня христиане традиционно вспоминают святого Никифора.

15 июня христиане традиционно вспоминают святого Никифора.ИСТОРИЯВ этот день вспоминают святого Никифора, который жил в Константинополе примерно в 8 веке. Он родился в семье благочестивых людей, поэтому получил церковное образование. Благодаря этому он получил в итоге престижную должность советника императора. Однако высший свет вскоре наскучил Никифору, он захотел посвятить себя Богу, а потому он ушел в монастырь. Когда начались гонения на православных, святого сослали. В тюрьме он прожил еще тринадцать лет, после чего скончался.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬВ этот день нельзя с грустью вспоминать умерших родственников, плакать. Это грозит тем, что они начнут во снах являться человеку и жаловаться на несчастья, которые при жизни их преследовали. Поэтому говорить о покойных можно только с улыбкой. Также народ воздерживался от посещения кладбищ, так как можно было подвергнуться атаке злых сил. По этой же причине в этот день на Руси не купались. Кроме того, люди не убирали дом, так как можно было вымести счастье и удачу вместе с мусором.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫТрадиционно в этот день девушки на Руси плели венки из цветов, которые считали своими оберегами. Также их вешали в домах, хлевах, чтобы защититься от темных сил. Кроме того, люди верили, что год будет плодородным, если разбросать их по полю.Обязательно было проведение обряда, который назывался "вьюнец". Люди плели из вьюна венок, а затем посещали дом людей, которые недавно связали себя узами брака. В гостях они пели песни, танцевали, водили хороводы.Также в этот день гадали на погоду:Если вечером много туч, которые заслонили тучи, значит случится несчастьеЕсли ночью слышна песня соловья, значит погода будет хорошейЕсли идет дождь, значит летом будет много грибовЕсли внезапно стало ветрено, значит будет дождь