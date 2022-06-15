QR-код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении кредитной организации, однако оплату можно будет провести только после аутентификации держателя карты.

Оплачивать покупки с помощью смартфона в России после 25 октября смогут держатели карт Мир. Операции оплаты и возврата будут проходить с помощью QR-кодов, сформированных в программе Mir Pay или приложении кредитной организации. Об этом сказано в бюллетене национальной платежной системы, фрагменты которого есть в распоряжении Известий.В документе говорится, что пользоваться этим способом можно будет только после аутентификации держателя карты. Также понадобится доработка со стороны продавцов.В пресс-службе платежной системы сообщили, что система Мир собирается предоставить банкам техническую возможность реализовать сервис оплаты с использованием QR-кодов, сформированных в мобильных устройствах держателей карт.Сообщается, что со временем кредитные организации смогут начать предоставлять этот сервис своим клиентам.Держатель карты Мир формирует QR-код на своем мобильном устройстве и предъявляет его для считывания сканером в торговом предприятии, — пояснили механизм работы в национальной платежной системе.