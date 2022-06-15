15 июня Анна Ковальчук отмечает 45-й день рождения. Уже больше 20 лет актриса воплощает на экранах историю главной героини Тайн следствия Марии Швецовой, а детали собственной жизни предпочитает хранить в секрете.

15 июня Анна Ковальчук отмечает 45-й день рождения. Уже больше 20 лет актриса воплощает на экранах историю главной героини "Тайн следствия" Марии Швецовой, а детали собственной жизни предпочитает хранить в секрете.Анна Ковальчук появилась на свет в 1977 году и выросла в семье потомственных педагогов. Какое-то время будущая звезда всерьез увлекалась точными науками и хотела посвятить себя кибернетике, а об актерской карьере даже не задумывалась. К счастью для многих телезрителей, судьба сама подтолкнула Анну в правильном направлении.На вступительные экзамены в театральный Ковальчук пришла совершенно неподготовленной – на эту авантюру ее уговорила подруга. Конечно, девушка провалила первый отбор, однако покорила одного из преподавателей и получила еще один шанс. Анна решила, что упускать такую удачу было бы глупо, и успешно прошла испытание со второй попытки.Театральная биография актрисы началась еще в студенческие годы. Какое-то время Ковальчук воспринимала сцену как основное место работы и даже не думала покорять экраны телевизоров. Все изменилось в начале нулевых, когда Анна попала на пробы сериала "Тайны следствия". Сегодня в роли Марии Швецовой сложно представить другую актрису, а ведь тогда Ковальчук с трудом вписывалась в образ своей строгой 30-летней героини.Во-первых, на момент кастинга Анне было всего 22 года. Чтобы получить заветную роль, ей пришлось приврать о своем возрасте. Во-вторых, уже после первой серии съемок звезда узнала, что ждет ребенка. Создатели сериала решили не скрывать беременность актрисы и даже переписали сценарий, в результате чего Ковальчук родила дочь буквально на съемках. Процесс родов был запечатлен на камеры и попал в одну из серий "Тайн следствия", а наследница актрисы потом еще не раз появлялась в сериале в роли дочки ее экранной героини.Пусть в самом начале съемок Анне Ковальчук приходилось нелегко, она стала звездой после выхода первых же серий. Увы, в личной жизни знаменитости повезло далеко не сразу. С первым мужем, Анатолием Ильченко, артистка познакомилась еще в студенчестве и прожила вместе шесть лет. В этом браке Анна родила ту самую дочку Злату, однако появление наследницы не скрепило отношения супругов. В 2005 году союз рухнул.К счастью, вскоре после развода Ковальчук встретила свою половинку. В 2007 году она вышла за миллионера Олега Капустина. Молодожены организовали пышное торжество, но решили провести его в строгой секретности и даже запретили гостям делать снимки. Спустя три года после свадьбы актриса подарила мужу долгожданного сына Добрыню.Поклонники Анны Ковальчук часто удивляются двум вещам: как ей удается настолько молодо выглядеть и сохранять счастливый брак. Если некоторыми женскими секретиками и домашними рецептами красоты звезда с радостью делится с публикой, то о личном предпочитает молчать. Судя по всему, Анна придерживается мнения, что счастье любит тишину.