Созданием туристического кластера на территории бывшей промзоны Горская может заняться одна из структур Газпрома – ООО Газпром трансгаз Санкт-Петербург.

Созданием туристического кластера на территории бывшей промзоны "Горская" может заняться одна из структур "Газпрома" – ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".Заместителем гендиректора по общим вопросам в "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" является зять губернатора северной столицы Александра Беглова . До 2018 года он комитет по физической культуре и спорту.Соглашение с "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Смольный может подписать в рамках "Петербургского международного экономического форума — 2022", сообщала газета "". В рамках договора планируется перенести на территорию "Горской" в Лисьем Носу яхт-клуб и академию парусного спорта.При этом в СМИ , что на территории бывшей промзоны могут возвести элитный "Клуб-19", включающий жилой комплекс, гостиницы, резиденции и другие сооружения для платежеспособной публики.Не исключено, что в таком случае громкие обещания петербургской администрации и губернатора по развитию парусного спорта так и останутся словами.