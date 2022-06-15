Здание планировали перепрофилировать под бизнес-инкубатор.

В Коврове суд взыскал 1,4 млн рублей за ущерб при реставрации старинного особняка. Здание планировали перепрофилировать под бизнес-инкубатор.В октябре 2011 года компания заключила с департаментом предпринимательства Владимирской области контракт на реконструкцию памятника архитектуры XIX века. По договору стоимость работ превысила 132 млн рублей.Позже стороны заключили ещё один контракт – на ремонт фасада здания бывшей городской Думы и Торговых рядов. Сумма второй сделки - 33 млн рублей.«Фирма не выполнила работы, предусмотренные контрактом, а также заменила их на более дешевые. В отчет строители внесли заведомо ложные сведения», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.Фиктивные акты приёмки успешно подписали. Работу подрядчика чиновники оплатили.Позднее на руководителя компании завели уголовное дело о мошенничестве, которое было прекращено в связи с истечением сроков давности. Однако городской прокурор нацелился взыскать хотя бы причинённый объекту культурного наследия ущерб.Ленинский районный суд Владимира удовлетворил требования ведомства. Решение пока не вступило в законную силу. ​​​​​​​