Во Владимире судебные приставы выселили из квартиры мужчину, устроившего в ней притон. Соседи постоянно жаловались на шум, ужасный запах и вечно хлопающие двери. «При визите к мужчине

Во Владимире судебные приставы выселили из квартиры мужчину, устроившего в ней притон. Соседи постоянно жаловались на шум, ужасный запах и вечно хлопающие двери. «При визите к мужчине сотрудники ведомства отметили, что в жилом помещении на вид годами не производилась даже элементарная уборка, в квартире нельзя было долго находиться без медицинской маски – везде валялся различный