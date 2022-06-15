Возбуждено уголовное дело.

В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело по факту ЧП с участием подростка на территории «Гусевского стекольного завода». Об этом vlad.aif.ru рассказала официальный представитель прокуратуры Владимирской области Татьяна Логинова.Работник Владимирского филиала «МК ОМК «ЭкоМеталл», производя погрузку металла при помощи крана-манипулятора, не убедился в отсутствии людей в зоне погрузки и не огородил её.«Рядом с ковшом оказался несовершеннолетний. Часть металлического лома выпала на него. С травмой головы юноша доставлен в реанимацию Гусь-Хрустальной городской больницы. У него диагностировали изолированную черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом левой височной кости», - уточнили в надзорном ведомстве.По итогам проверки инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Расследование находится на контроле прокурора.