Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление.

Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление.Поп-король российской эстрады решил немного разбавить свою жизнь: теперь он не только самый востребованный в России исполнитель, но и настоящий бизнесмен, строитель и девелопер! Сегодня Филипп Киркоров приехал на Петербургский международный экономический форум, чтобы сделать важное заявление.Певец решил поддержать возведение крупного торгово-развлекательного центра в полях Новосаратовки, причем не один, а вместе с давним знакомым – бизнесменом из Петербурга Михаилом Баракиным. Как передает , новоиспеченные партнеры планируют вложить в стройку комплекса весьма не маленькую сумму – больше полутора миллиардов рублей. Если все пойдет по плану, то посетить созданный руками самого поп-короля ТЦ можно будет уже в 2023 году.Как признался Филипп Киркоров, цели у него благие: создать рабочие места и помочь экономике своей страны."Мы в очень интересное время живем. С интересными, большими возможностями, которые нужно правильно использовать", — отметил артист.А возможности у жирующего поп-короля, судя по дорогой одежде, ужинам в ресторанах и заграничном отдыхе, есть. Так, почему бы ими не воспользоваться? Тем более, уже через год музыкант сможет зарабатывать деньги не только с концертов и корпоративов, но и разводя на покупки нищих россиян в построенном торговом центре..