Проводить земляка в последний путь пришли десятки жителей поселков Дружбы и Новки.
В Камешковском районе 14 июня похоронили погибшего на Украине Дениса Балясникова. Об этом местная администрация.
Проводить земляка в последний путь пришли десятки жителей поселков Дружбы и Новки. Приехал даже его сослуживец из воинской части, где боец проходил службу.
Будущий солдат родился в посёлке Дружба в семье железнодорожников. Учился в Новкинской школе. Окончил Ковровский транспортный техникум. Вся трудовая жизнь камешковца связана с работой на ГЖД.
«29 апреля текущего года он ушёл защищать Родину, а 4 июня погиб», - уточнили местные власти.
Врио губернатора Александр Авдеев и администрация Камешковского района выразили соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана всесторонняя поддержка.