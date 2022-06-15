Проводить земляка в последний путь пришли десятки жителей поселков Дружбы и Новки.

В Камешковском районе 14 июня похоронили погибшего на Украине Дениса Балясникова. Об этом местная администрация.Проводить земляка в последний путь пришли десятки жителей поселков Дружбы и Новки. Приехал даже его сослуживец из воинской части, где боец проходил службу.Будущий солдат родился в посёлке Дружба в семье железнодорожников. Учился в Новкинской школе. Окончил Ковровский транспортный техникум. Вся трудовая жизнь камешковца связана с работой на ГЖД.«29 апреля текущего года он ушёл защищать Родину, а 4 июня погиб», - уточнили местные власти.Врио губернатора Александр Авдеев и администрация Камешковского района выразили соболезнования семье погибшего. Родным будет оказана всесторонняя поддержка.