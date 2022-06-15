Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Коврове суд оштрафовал уклониста на 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.Во время весеннего и осеннего призывов 2021 года ему вручались повестки в военкомат для прохождения медкомиссии. Однако подросток в учреждение так и не явился.Свою вину парень не признал, объяснив свой поступок отсутствием свободного времени. При этом законных оснований для прогула двух призывных кампаний у него не нашлось.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.