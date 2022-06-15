Ковровский городской суд признал виновным местного жителя в уклонении от прохождения воинской службы и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Парня в 2017 году поставили на учет в

Ковровский городской суд признал виновным местного жителя в уклонении от прохождения воинской службы и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей. Парня в 2017 году поставили на учет в ковровском военкомате. До 2021 года он исправно получал повестки, но никак на них не реагировал. Без уважительных причин он так и не появился в комиссариате, за