Прокурор подал иск в суд. Разбирательства пока не начались.

Печально известная больница в ЗАТО Радужный вновь отличилась. На сей раз фельдшеру медучреждения не начисляли двойной трудовой стаж за лечение пациентов с COVID-19.Как рассказали во Владимирской областной прокуратуре, медик, работавшая на скорой помощи, оказывала помощь больным ковидом с 1 января по 30 сентября 2020 года. Однако горбольница 22 марта 2021 года направила в ПФР сведения, в которых не содержалось информации о работе женщины с пациентыми, инфицированными коронавирусом. Следовательно, ей не зачли указанный срок по системе день за два. Таким образом, она лишалась права досрочно выйти на пенсию.Прокурор подал иск в суд. Разбирательства пока не начались.