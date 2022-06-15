Все представления - бесплатны.

В Суздале 18 июня состоится первый Всероссийский фестиваль уличных театров. На нём будут представлены самые разные жанры и направления. Во Владимирскую область приедут уличные, драматические, театры кукол и многие другие. Все представления - бесплатны.Центром праздника станет улица Кремлёвская. На 10 площадках будут работать более 30 коллективов и сольных артистов. Их выбрали из 80 поданных заявок. Завершит день красочное театрализованное шествие участников.Мероприятие проводится Владимирским областным театром кукол при поддержке департамента культуры.Подробная афиша фестиваля: