Работы по возведению школы, рассчитанной на 300 учеников 5-8 классов, завершены уже на 92%.

Работы по возведению школы, рассчитанной на 300 учеников 5-8 классов, завершены уже на 92%.Сегодня власти российской столицы отдает большой приоритет развитию городской системы образования. Делаются активные шаги для строительства комфортных и доступных детских садов и школ в каждом районе города.Новое образовательное учреждение в скором времени появится в Зеленограде. Работы по возведению школы, рассчитанной на 300 человек, завершены уже на 92 процента. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.Как пояснил руководитель ведомства Рафик Загрутдинов, в данный момент на объекте ведутся отделочные работы. По его словам, строители уже приступили к монтажу внутренних инженерных систем. Здание возводится в районе Савелки.К слову, новая школа на 300 учеников 5-8 классов названа в честь легендарного советского физика, инженера и инноватора, лауреат Нобелевской премии, дважды Герой Социалистического Труда, академика Петра Леонидовича Капицы. Образовательному учреждению присвоен номер 1557."На территории школы предусмотрены спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, площадка для бадминтона, площадка с теннисными столами и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину", – отметили в пресс-службе.Само здание будет иметь прямоугольную форму и подниматься на четыре этажа. В школе предусмотрен подвал, на крыше – технические надстройки. Внешнюю отделку специалисты выполнят в виде облицовки алюминиевыми панелями в составе вентилируемого фасада.На первом этаже школы разместят актовый зал на 180 мест, коворкинг, кабинет врача и административный кабинет, а также мастерские для изучения технологий. Спортивная зона будет находиться на втором этаже. Там же разместят универсальные учебные классы, кабинет иностранного языка, биологии и лаборантскую.На третьем этаже ученики смогут изучать физику в специальном кабинете, совмещенном с практикумом. Также там откроют библиотеку с медиатекой и учебный кабинет основ и принципов программирования. Четвертый этаж планируется отдать под пространство для свободного творчества. Там же будет работать шахматный кружок. Предусмотрены также кабинет астрономии, кабинет химии и кабинет психолога.В департаменте строительства Москвы подчеркнули, что в рамках благоустройства школьной территории специалисты выполнят ландшафтное озеленение, постелят газон, посадят декоративные кустарники и деревья. Рядом с образовательным учреждением установят скамейки для отдыха.