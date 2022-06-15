В июле работы по уширению дороги будут продолжены. В планах - устройство щебеночного основания и асфальтирование

Во Владимире «Центр управления городскими дорогами» восстановил отбойники и водосброс на дамбе в микрорайоне Лунево. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.«В июле работы по уширению дороги будут продолжены. В планах - устройство щебеночного основания и асфальтирование», - уточнили в горадминистрации.В своём телеграм-канале мэр города Андрей Шохин заверил, что присоединенным территориям будет уделено повышенное внимание.«Наша задача сделать Владимир городом без окраин. Любой микрорайон должен быть комфортным, безопасным и уютным», - добавил градоначальник.Добавим, что после окончания дорожных работ до остановки «Ул. Журавлиха» будет продлён автобусный маршрут №13С.