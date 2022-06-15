Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Октябрьский районный суд Владимира закрыл незаконный интернет-магазин по продаже табака и кальянов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство, после обращения гражданина, потребовало признать размещенную в группе в соцсетях информацию запрещённой на территории РФ. В ней дистанционным способом продавалась никотинсодержащая продукция, которая, по закону, может реализовываться только в розничных магазинах.
Судья удовлетворил иск. Доступ к ресурсу заблокирован.