Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Октябрьский районный суд Владимира закрыл незаконный интернет-магазин по продаже табака и кальянов. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Ведомство, после обращения гражданина, потребовало признать размещенную в группе в соцсетях информацию запрещённой на территории РФ. В ней дистанционным способом продавалась никотинсодержащая продукция, которая, по закону, может реализовываться только в розничных магазинах.Судья удовлетворил иск. Доступ к ресурсу заблокирован.