Житель Владимира, проезжая по улице Лермонтова, чуть не провалился под асфальт из-за обвала недавно заделанной ямы. Из асфальтовой дыры, хлещющей кипятком, машину пришлось доставать

Житель Владимира, проезжая по улице Лермонтова, чуть не провалился под асфальт из-за обвала недавно заделанной ямы. Из асфальтовой дыры, хлещющей кипятком, машину пришлось доставать сотрудникам МЧС. Об этом «Шестому» сообщил пострадавший водитель LADA Vesta Андрей Власов. «Повернул на Лермонтова и почувствовал, как у меня колесо провалилось под землю. Вышел, увидел, что здесь оно начинает все