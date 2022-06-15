Во Владимире открылся купальный сезон, как и планировали власти, 15 июня – согласно постановлению главы города. Впрочем, еще утром в среду все владимирские пляжи были официально закрыты.

Во Владимире открылся купальный сезон, как и планировали власти, 15 июня – согласно постановлению главы города. Впрочем, еще утром в среду все владимирские пляжи были официально закрыты. Представители мэрии в течение дня не могли дать точный ответ – разрешат ли купаться владимирцам или нет. Ближе к вечеру власти все-таки определились. Раньше во Владимире было четыре