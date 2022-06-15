Иск в Октябрьский районный суд подала мэрия Владимира.

Во Владимире судебные приставы выселили из муниципальной квартиры на Гастелло 41-летнего наркомана. Иск в Октябрьский районный суд подала мэрия Владимира.Мужчина превратил её в наркопритон. Антисанитария, шум, пьяные незнакомые люди - это лишь малая часть проблем, на которые жаловались его соседи.Сотрудники УФССП приехали по адресу, чтобы вручить владимирцу уведомление о возбуждении исполнительного производства.«В помещении годами не производилась даже элементарная уборка, нельзя было долго находиться без медицинской маски, везде валялся мусор и шприцы, на полу и на стенах комки пыли и грязи, из санузла исходил резкий и неприятный запах», - описали «блатхату» в ведомстве.Разумеется, что исполнять решение суда о наведении в квартире порядка наниматель не собирался. Второй раз чиновники пришли с участковым и освободили жилище от горе-хозяина.