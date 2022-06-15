Сотрудники ГИМС провели патрулирование водоемов на Содышке и в Улыбышево

Сотрудники ГИМС провели патрулирование на реке Содышке и водохранилище Улыбышево. По результатам рейда оштрафован владелец лодки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Госинспекторы выходят на водные объекты ежедневно. В ходе контрольного мероприятия проверялось соблюдение мер безопасности при перевозке пассажиров на маломерных судах.Из 10 судов владелец одного нарушил закон. Водитель и пассажир байдарки были без спасательного жилета. Ему назначен штраф. Сумма не уточняется.