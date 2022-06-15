Активисты ОНФ опубликовали результаты традиционного мониторинга.

Во Владимирской области с началом лета ОНФ возобновляет мониторинг разрушенных детских площадок. Как пишут в пресс-службе реготделения, потенциально опасные дефекты и недочеты в содержании выявлены в Ставрово и Кольчугине.«Активисты проверили почти 30 детских городков. Выводы неутешительны: железные конструкции проржавели, деревянные элементы сломаны, территории многих заросли травой. Некоторые объекты представляют опасность для детей», - сообщают «фронтовики».Ежегодно общественники внимание властей на недостатки, но воз и ныне там. Как тут не вспомнить , которая год назад просила присылать ей фото опасных площадок и говорила, что всех городах и районах должен быть компетентный человек, который отвечает за строительство, приёмку и содержание игровых элементов. Судя по результатам мониторинга ОНФ, уполномоченная по правам ребёнка во Владимирской области не сильно продвинулась в реализации своей идеи, о чем собственно редакция vlad.aif.ru и в июле 2021 года.Что касается вновь увиденных недостатков, то перечень замечаний направлен местным властям для принятия мер. Думается, что чиновники и без кадров ОНФ в курсе проблемы, которая не решается десятилетиями.