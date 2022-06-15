При планировании поездок пассажиров просят уточнять актуальный график.
Во Владимирской области изменилось расписание трёх электричек. Об этом рассказали в пресс-службе «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании».
С 15 по 20 июня будут скорректированы графики движения поездов между Владимиром, Ковровом, Гороховцом и Нижним Новгородом.
- локомотив № 6101 сообщением Нижний Новгород – Гороховец:
- № 6314 Гороховец – Нижний Новгород
- № 6419 Ковров – Владимир:
При планировании поездок пассажиров просят уточнять актуальное расписание.