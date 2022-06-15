С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152072 владимирцев.

Во Владимирской области на 15 июня выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё 2 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском, Александровском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Муромском Камешковском и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152072 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41320 заболевших во Владимире, 17934- в Ковровском районе и 16799 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.