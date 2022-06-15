Дома у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, транспортное средство. Все они лягут в основу доказательной базы.
Во Владимирской области заключены под стражу криминальный авторитет и трое его «шестёрок». Об этом рассказали в МВД Медиа.
Силовики установили, что один из задержанных, 39-летний житель Владимирской области, занимает высшее положение в преступной иерархии. Он имеет статус положенца, обязывающий других беспрекословно подчиняться его указаниям.
Трое других задержанных, мужчины в возрасте от 31 года до 36 лет, действуя в составе группы и с ведома пахана, вымогали у жителя Киржача более миллиона рублей. На фигурантов завели уголовные дела.
Дома у подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, транспортное средство. Все они лягут в основу доказательной базы. Кроме этого, изъято огнестрельное оружие и патроны.
Злоумышленников отправили в СИЗО. Расследование продолжается.