За последние сутки во Владимирской области выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 3 человек. Ровно столько же, сколько и днем ранее. Всего

За последние сутки во Владимирской области выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Это на 3 больше, чем накануне. Госпитализировано 3 человек. Ровно столько же, сколько и днем ранее. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 152 072. В лидерах по приросту Владимир – 6 заболевших за сутки. На втором месте расположились Ковров и