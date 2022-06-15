Заражений вирусным энцефалитом не выявлено.

Во Владимирской области за неделю от укусов клещей пострадало 142 человека, среди которых был 31 ребёнок. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.С момента первого случая присасывания членистоногого к человеку в больницы обратился 881 житель (248 детей). Заражений вирусным энцефалитом не выявлено.Напомним, что извлечённого переносчика необходимо доставить в лабораторию для проведения анализов. Во Владимире она расположена на Токарева-5. График работы: понедельник-четверг с 9 до 11 часов и с 14 до 15 часов, в пятницу с 9 до 11 часов.