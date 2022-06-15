В городе Киржач Владимирской области задержали криминальную группу из четырех человек, угрозами насилия вымогавшую у местного жителя более миллиона рублей. Главарь банды – 39-летний
<a href="https://33live.ru/novosti/15-06-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zaderzhali-bandu-vymogatelej.html" target="_blank">Во Владимирской области задержали банду вымогателей</a> - В городе Киржач Владимирской области задержали криминальную группу из четырех человек, угрозами насилия вымогавшую у местного жителя более миллиона рублей. Главарь банды – 39-летний
[url=https://33live.ru/novosti/15-06-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-zaderzhali-bandu-vymogatelej.html]Во Владимирской области задержали банду вымогателей[/url] - В городе Киржач Владимирской области задержали криминальную группу из четырех человек, угрозами насилия вымогавшую у местного жителя более миллиона рублей. Главарь банды – 39-летний