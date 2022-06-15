В городе Киржач Владимирской области задержали криминальную группу из четырех человек, угрозами насилия вымогавшую у местного жителя более миллиона рублей. Главарь банды – 39-летний

В городе Киржач Владимирской области задержали криминальную группу из четырех человек, угрозами насилия вымогавшую у местного жителя более миллиона рублей. Главарь банды – 39-летний киржачский криминальный авторитет, которому беспрекословно подчиняются еще трое мужчин в возрасте от 31 до 36 лет. Вместе они угрожали насилием и требовали мирного жителя города отдать им деньги и имущество на