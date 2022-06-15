Построить эффективную систему высшей школы можно только сочетая лучшие образовательные практики. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Построить эффективную систему высшей школы можно только сочетая лучшие образовательные практики. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки, посвященной бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.Председатель ГД напомнил, что выдающиеся ученые были и в СССР, и в царской России. "Нельзя вырывать один период, даже если он кому‑то нравится без истории развития науки", – заявил Володин.Спикер отметил, что в России началась дискуссия о будущей системе образования. Полностью повторять ранее действовавшие сиcтемы не получится, уверен он."Лучшее из практик царской России, советского периода и сегодняшнего дня надо обязательно развивать и востребовать", – считает Володин.Ранее спикер провел опрос в своем телеграм-канале о будущем российского образования. Большинство подписчиков высказалось за выход РФ из Болонской системы.Вопрос 27 июня на парламентских слушаниях в Госдуме. К участию приглашены министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители вузовского сообщества и эксперты.