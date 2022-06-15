В поисках регионов с хорошим спросом на жилье.

В поисках регионов с хорошим спросом на жилье.Группаанонсировала крупный проект в Хабаровске, инвестиции в который могут составитьдо 44 млрд рублей. Строительство жилого комплекса площадью 450 тыс. «квадратов»будет вестись совместно с застройщиком Dars Development. Общая площадьзастройки – 67 га.Выход группы ПИКна новый рынок связан с падением спроса на жилье во многих российских городах.На этом фоне застройщик вынужден искать регионы, где падение не столь ощутимо.Так, если в центральных регионах страны в апреле продажи жилья сократились на 54%,то в Хабаровске – примерно на треть.Покупателей несмущает даже довольно высокая стоимость хабаровского жилья – в среднем 116 тыс.рублей за «квадрат». Драйвером спроса здесь выступает ипотека с господдержкойпод 2%. Сразу после запуска этой программы спрос на жилье вырос на 83%.Это не первыйраз, когда ПИК решает привлечь партнера к реализации проекта. Так, ряд жилыхкомплексов в столице девелопер возводит совместно с Capital Group, в Чите – сООО «Атолл», в Ярославле – с ГК «Фора».