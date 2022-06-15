За своё деяние он заплатит 70 тысяч рублей.

В Коврове вынесен приговор по делу о применении насилия к следователю и сотруднику полиции. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.В производстве старшего следователя СУ СК по Владимирской области находилось уголовное дело о краже денег. Женщина производила обыск дома у подозреваемого.Фигурант выражал недовольство следственными действиями. В какой-то момент он толкнул следователя, та потеряла равновесие и ударилась головой и спиной о стену в коридоре квартиры, получив травму, не причинившую вреда здоровью.Кроме того, злоумышленник схватил за шею оперуполномоченного МВД, который вступился за даму. В результате на агрессора завели ещё одно дело.На суде обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.При назначении наказания суд учёл полное признание вины и принесение извинения потерпевшим.Приговор суда пока не вступил в законную силу.