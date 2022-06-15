За своё деяние он заплатит 70 тысяч рублей.
В Коврове вынесен приговор по делу о применении насилия к следователю и сотруднику полиции. Об этом рассказали в пресс-службе горсуда.
В производстве старшего следователя СУ СК по Владимирской области находилось уголовное дело о краже денег. Женщина производила обыск дома у подозреваемого.
Фигурант выражал недовольство следственными действиями. В какой-то момент он толкнул следователя, та потеряла равновесие и ударилась головой и спиной о стену в коридоре квартиры, получив травму, не причинившую вреда здоровью.
Кроме того, злоумышленник схватил за шею оперуполномоченного МВД, который вступился за даму. В результате на агрессора завели ещё одно дело.
На суде обвиняемый признал свою вину, но от дачи показаний отказался. Мужчину оштрафовали на 70 тысяч рублей.
При назначении наказания суд учёл полное признание вины и принесение извинения потерпевшим.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.