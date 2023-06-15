В регионе прошли слушания по поводу исполнения бюджета.

Во Владимирской области прошли слушания по поводу исполнения бюджета 2022 года, с отчетом выступил министр финансов региона Вячеслав Кузин.Также эффективность вложенных средств оценили заместитель председателя счетной палаты Владимирской области Артем Манов и председатель комитета Законодательного собрания по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.В ходе заседания выступил также лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - патриоты за правду» Евгений Бирюков. Он отметил некоторые проблемы, в частности, программу «Демография» и на дефицит медработников.По мнению политика, сейчас финансирования в сфере привлечения медперсонала недостаточно, чтобы сокращать их дефицит.