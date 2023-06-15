Полезные советы как сделать комнату просторнее.

Полезные советы как сделать комнату просторнее.Вряд ли найдется много людей кто искренне доволен размерами своей квартиры. Чаще всего ситуация диаметрально противоположна: места вечно не хватает, а для того, чтобы вместить в гостиную или спальню все требуемые предметы, приходится знатно поломать голову.Но, если возможности разжиться жилплощадью побольше пока нет, дизайнеры готовы прийти на помощь и раскрыть 9 способов, при помощи которых можно визуально увеличить тесную комнату. О них рассказывает .Для начала можно дополнить интерьер высокими зеркалами: они сделают помещение просторнее и светлее. Кроме того, они могут даже создать иллюзию того, что в вашей квартире стало на одну комнату больше. Дополнить эффект поможет мебель с глянцевыми акриловыми фасадами.Затем в дело вступит цвет. Бежевые, серые или светлые пастельные цвета расширят пространство. Но не забудьте, что мебель должна быть грамотно подобрана под цвет стен и должна сочетаться с выбранной цветовой гаммой.Помогут также увеличить пространство и геометрические узоры. Вертикальные полосы сделают потолок выше, а горизонтальные – расширят тесную комнату.Далее дизайнеры призывают сочетать глянцевый натяжной потолок и точечное освещение. Идеально будет сделать многоуровневое освещение, при помощи которого получится создать несколько сценариев освещения.Напоследок, еще два совета: раздвижные двери помогут сохранить ценную площадь комнаты, а зрительно увеличить ее поможет пол, выложенный покрытием большого размера. Чем меньше стыков на полу будет видно – тем просторнее будет казаться комната.Ну а завершить такой ремонт помогут аксессуары: откажитесь от множества разномастных элементов, которые лишь занимают место и собирают пыль. Выберите пару действительно функциональных предметов декора. Ну а если хочется оживить помещение – дополните его вазой с живыми цветами.