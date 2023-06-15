Игоря Другова вновь не признали банкротом. В Первом арбитражном апелляционном суде завершили рассмотрение громкого дела. Правда, судья запретил вести видеосъемку, а также фотографировать

Игоря Другова вновь не признали банкротом. В Первом арбитражном апелляционном суде завершили рассмотрение громкого дела. Правда, судья запретил вести видеосъемку, а также фотографировать председательствующих в ходе заседания. Первая инстанция несостоятельным застройщика ЖК «Дуброва Парк-2» не признала. Это решение пытались оспорить. Апелляцию подали Фонд развития территорий и Министерство архитектуры и строительства Владимирской области. Во время процесса