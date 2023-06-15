Арбитражный суд во Владимире отказал в признании банкротом застройщика проблемного ЖК «Дуброва...

Арбитражный суд во Владимире отказал в признании банкротом застройщика проблемного ЖК «Дуброва парк-2».Несмотря на принципиальную позицию правительства Владимирской области, областной прокуратуры и многочисленные обращения дольщиков ЖК «Дуброва парк-2»Сегодня, 12 июня, Первый арбитражный апелляционный принял решение об отказе в удовлетворении апелляционных жалоб ППК «Фонд развития территорий» и областного Министерства архитектуры и строительства о признании банкротом ООО «ИнтерСтройВладимир».Напомним, что Арбитражный суд Владимирской области и ранее отказал ППК «Фонд развития территорий» в признании ООО «ИнтерСтройВладимир» банкротом. В связи с этим невозможно использовать механизмы, которые планировалось применить в случае банкротства застройщика.- Сегодняшнее решение суда затягивает сроки урегулирования жилищного вопроса десятков семей нашей области, доверивших свои денежные средства и надежды недобросовестному застройщику, прокомментировал решение арбитража губернатор Владимирской области Александр Авдеев. - Уже около двух лет на стройках господина Другова практически ничего не происходит, не ведутся никакие серьезные работы. Совместно с прокуратурой Владимирской области обязательно продолжим поиск вариантов решения проблемы обманутых дольщиков.Фото пресс-служба Правительства Владимирской области.