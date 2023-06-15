Популярность новой Lada X-Cross 5 будет зависеть от цены.

Самое важное, что нужно знать о новом отечественном авто, это то, что он сделан на основе популярной китайской модели FAW Bestune T77. Но не спешите закатывать глаза и возмущаться – да сколько можно? Да когда у нас научатся производить?Научатся. Дайте срок. В мире единицы стран, где автопром идет в ногу со временем и даже опережая его. Россия в их число никогда не входила, исключительно потому, что дешевле и проще было закупать иностранные автомобили. Санкции окунули нас в новую реальность, когда нужно развивать свой автопром. И для того, чтобы с чего начинать, мы берем за основу модели дружественного нам Китая. Почему бы нет?Кроссовер Lada X-Cross 5 – копия китайского кроссовера FAW Bestune T77. Основное отличие - наличие отечественных шильдиков с фирменной автовазовской ладьей. К слову, это не первый опыт копирования. В прошлом году на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать машины JAC под брендом Москвич.- Понятно, что сначала модели будут полностью из иностранных составляющих, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов, - но со временем модели будут модернизироваться и доля отечественных деталей в них возрастет.Что касается нового кроссовера Lada X-Cross 5, то это бензиновый автомобиль с передним приводом, объемом турбированного двигателя 1,5 литра, с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. По некоторым данным, максимальная комплектация дополнена адаптивным круиз-контролем с системами экстренного торможения, слежения за полосой.Цена нового автомобиля пока неизвестна.- И это самое главное препятствие, чтобы оценить новинку по достоинству, - говорит автоэксперт Андрей Ломанов. – Понятно, что самое важное - это сочетание цены и качества автомобиля. При этом качество Faw хорошо известно. Вопрос - какой будет цена. Если до 2 млн рублей, то это интересный автомобиль, если выше, то спрос на него будет небольшим (К слову, цена на FAW Bestune T77 выше 2 млн, - Ред.). Это мы уже прошли в ситуации с Москвичем, когда на китайскую модель повесили знак Москвич и поставили цену дороже, чем на оригинал.Что ж, поживем – увидим. В серийное производство Lada X-Cross 5 поступит, предположительно, уже к концу лета - началу осени. Тогда же мы увидим машину в продаже.