Ранее завод выпускал ДСП и мебель под брендом IKEA.

Ранее завод выпускал ДСП и мебель под брендом IKEA.На волне санкционной войны, объявленной России западным миром, из страны ушла крупнейшая сеть по производству и продаже мебели и товаров для дома – IKEA. Сегодня некоторые товары шведско-нидерландской компании можно найти на отечественных маркетплейсах под другими названиями.На самом деле из России ушла лишь торговая марка IKEA. Производственные линии и гигантские магазины, которыми владела компания, никуда де делись. Их выкупили и освоили местные производители.Так, одна из бывших фабрик IKEA начнет выпускать мебель под новым брендом. Речь идет о заводе, расположенном в Новгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Андрея Никитина.Фабрика возобновила работу в начале июня. Вскоре она полноценно выйдет на российский рынок с продукцией под брендом "Экстраверт". Смогут ли ее мебелью пользоваться интроверты, не уточняется.Ранее фабрика выпускала ДСП и мебель для магазинов IKEA. Губернатор Новгородской области подчеркнул, что их производство сохранится, постепенно расширятся ассортимент и цветовая палитра.Фабрика, по словам чиновника, будет ориентирована на потребителей из России. Новый владелец намерен инвестировать в производство до трех миллиардов рублей.