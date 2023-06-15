Бывший начальник паспортно-визового сервиса МВД во Владимире блокировал вход в офис, чтобы мигранты...

Бывший начальник паспортно-визового сервиса МВД во Владимире блокировал вход в офис, чтобы мигранты оформляли документы в "дружественной" фирме.Преступная схема выявлена УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с СУ СК России по Владимирской области.По версии следствия, бывший 43-летний директор филиала по Владимирской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, осознавая преступный характер своих действий, из корыстных побуждений, причинил имущественный ущерб возглавляемой им организации в размере не менее 8 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Этот филиал оформляет и выдает иностранным гражданам патенты, в том числе осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента.Экс-директор заблокировал вход в филиал, чтобы в помещение можно было попасть только через ООО «Содействие», находящееся в том же здании.В результате, иностранные граждане физически не имели возможности получить услуги, минуя посредника, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУСК России по Владимирской области в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело.Фото: https://www.pxfuel.com