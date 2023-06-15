Дизайнер из Владимира выпустила новую коллекцию одежды. Как выглядят вещи от первого лица узнала...

Дизайнер из Владимира выпустила новую коллекцию одежды.Как выглядят вещи "от первого лица" узнала Любовь Клюквина.- Надень и ты все поймёшь.Ева Хренова - дизайнер, мысли и идеи которого идут во все творческие стороны. И сдерживать их - нежелательно. Теперь она не только создатель сказочных украшений, но и одежды. В дизайне - мир от первого лица.- Впервые вижу футболку не для окружающих, а для самого себя.Идея родилась внезапно. Однажды после концерта любимой группы супруг подарил Еве футболку с логотипом музыкантов. Дизайнер задумалась...Ева Хренова, дизайнер одежды и украшений:- Майка моя, любимая группа тоже - моя. Тогда почему логотип развернут к окружающим? Ведь я не хочу на данный момент транслировать в мир, что это моя любимая группа.Ни один каталог с одеждой не покажет, как человек будет видеть себя в своей вещи 99 процентов времени. Только, как видят другие. Камеры, зеркала и тем более взгляды со стороны - тоже искажают восприятие нашего реального образа.Ева Хренова, дизайнер одежды и украшений:- И тут я поняла, что я никогда в жизни не узнаю, как я выгляжу на самом деле.Ева задается вопросом: "Почему всю историю люди создают одежду исходя из того, как нас видят окружающие, а не мы сами?"Ева Хренова, дизайнер одежды и украшений:- Недавно благодаря работе с психологом и медитации я наконец-то открыла, скажем так, не то, чтобы предназначение, а вот именно какую-то свою главную цель в жизни. То, чего я хочу больше всего. Это - быть солнышком. Дарить людям тепло, счастье, поддержку.Мечта изменить мир и отношение к моде - в прошлом. Ева осознала, что люди прекрасны сами по себе, и их надо не менять, а поддерживать. В её случае - через одежду и принты.Ева Хренова, дизайнер одежды и украшений:- Жизнь она и так уже сейчас прекрасна. Моё самое любимое выражение: "Всё уже хорошо, а будет ещё лучше". Потому что, если честно, мне не очень нравится это выражение: "Все будет хорошо". Когда оно там будет и будет ли вообще?Изготавливать одежду под своей настоящей фамилией Еве предложила команда мастерской ПриветикиПринт (PrivetikiPrint). Семья данную идею очень поддержала.Ева Хренова, дизайнер одежды и украшений:- Фамилия моего мужа - она очень яркая, звучная, выразительная. Вот, если спрашиваешь, у тебя какая фамилия? Хренова...Все такие о-хо-хо-хо Хренова...А если спрашивают какая фамилия? Хренова!!! Все такие.. ооо моё почтение!В стартовой коллекции бренда вещи в сегментах: повседневность, классика и кутюр. Дизайнер считает, что у людей будет больше желания понять друг друга. Почему у человека написано то или иное высказывание? Что оно значит для него?- А какое бы ты себе название написал на футболке?- Покупай биткоин в 2017 году.А у дизайнера уже ждёт запуска целая коллекция принтов, посвященных философским мыслям, юмору и психологической поддержке.Ева Хренова, дизайнер одежды и украшений:- Я хотела бы пожелать, чтобы вы были счастливы в первую очередь с собой, чтобы вы доверяли себе, любили себя и принимали себя. Не слушайте тех, кто говорит, что с вами что-то не так. Что вы недостаточно талантливы, недостаточно красивы, недостаточно умны. Просто верьте себе и живите своей жизнью. Никто не придет к вам, не сделает это за вас, поэтому давайте верить тому, что мы видим своими собственными глазами.Они не соврут.Любовь Клюквина, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".