Наследница покойного Михаила Задорнова рассказала о пополнении в семье.

Наследница покойного Михаила Задорнова рассказала о пополнении в семье.33-летняя дочь Михаила Задорнова Елена опубликовала в соцсети стихотворение, посвященное любимому мужу. В первом четверостишье наследница знаменитого сатирика дала понять, что недавно у нее родился второй ребенок, пол которого она раскрывать не стала.Если бы Задорнов дожил до сегодняшнего дня, он смог бы понянчить двух внуков, но, к сожалению, юморист скончался в 2017 году – за несколько лет до появления на свет первенца Елены. Напомним, писатель умер после безуспешной борьбы с опухолью головного мозга на 70-м году жизни.Известно, что Елена живет на Мальте вместе со своим супругом Али Тартузи, уроженцем Ливана. После смерти отца она практически не приезжает в Россию. О личной жизни Елена старается не распространяться, но иногда, судя по недавней публикации, не может молчать о своих чувствах к близким.Ранее народный артист РСФСРАлександр Ширвиндт рассказал о "полуворовстве" Михаила Задорнова. Актер признался, что обижался на сатирика за кражу идей и историй, которые тот озвучивал во время своих выступлений. То есть часть баек не принадлежала писателю. Подробнее об этом "Дни.ру".